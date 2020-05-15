TOKİ Gaziantep Şehitkamil kura canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Şehitkamil Kuzeyşehir kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir kura canlı yayın izleme sayfası yoğun ilgi görüyor. TOKİ Gaziantep Şehitkamil konutlarına başvuran vatandaşların heyecanla beklediği gün geldi. Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen kuralar yeniden başladı. Dün Güneykent konutları sahiplerini buldu. Bugün ise Şehitkamil Kuzeyşehir'deki konutlar sahibini bulacak. Kura, internetten canlı olarak takip edilebilecek. Merakla araştırılan "TOKİ Gaziantep Şehitkamil kura canlı yayın nereden izlenir?" sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURASI NE ZAMAN?

TOKİ Gaziantep Şehitkamil kurası bugün (15 Mayıs 2020 Cuma günü) saat 10:00'da çekilecek.

TOKİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

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TOKİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Şehitkamil Kuzeyşehir kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Şehitkamil Kuzeyşehir kura sonuçları isim listesi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KONUTLARI

GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)

1540 adet 2+1, 660 adet 3+1 olmak üzere toplamda 2200 adet konut inşa edilecek.