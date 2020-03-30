TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ Gaziantep kurası ertelendi mi?

TOKİ Her Yıl 100 Bin Konut Projesi yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz ay başlayan TOKİ kura çekilişleri küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs nedeni ilk olarak internet üzerinden canlı yayın olarak yapılmaya devam edildi. Ancak salgının yayılmasını engellemek adına TOKİ kuraları ileri bir tarihe ertelendi. 30 Mart'ta yapılması planlanan 2020 TOKİ Gaziantep kurası ertelendi mi? sorusunun yanıtı da yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

TOKİ GAZİANTEP KURASI ERTELENDİ Mİ?

2020 TOKİ Gaziantep projesi dahil henüz kurası yapılmamış tüm projelerin çekilişleri ileri bir tarihe ertelendi. Tarihler henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Konu ile ilgili TOKİ tarafından şu şekilde açıklama yapıldı:

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkemizin tüm kurumları etkin ve koruyucu önlemler almaktadır.

Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kura tarihleri daha sonra idaremizin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir."

TOKİ GAZİANTEP KONUT PROJELERİ 2020

GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1330 adet 2+1, 570 adet 3+1 olmak üzere toplam 1.900 konut.

GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.): 1540 adet 2+1, 660 adet 3+1 olmak üzere toplam 2.200 konut.

GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ: 350 adet 2+1, 150adet 3+1 olmak üzere toplam 500 konut.

GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ. 280 adet 2+1, 120 adet 3+1 olmak üzere toplam 400 konut.

GAZİANTEP İLİ GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ: 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere toplam 200 konut.