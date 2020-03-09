TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bursa Kestel-Yıldırım kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TOKİ Bursa Kestel-Yıldırım kura sonuçları isim listesi bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Projelerinin kuraları saat 10.00’da başlayacak. Çekiliş canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. Hak sahibi belirleme kurası ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Bursa’da bulunan Kestel ilçesi ve Yıldırım İlçesi projelerinin kuraları saat 10.00’da başlayacak. Çekiliş Tofaş Spor Salonu’nda yapılacak.

BURSA’DA NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?

BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 175 adet 2+1, 75 adet 3+1 olmak üzere toplamda 250 konut inşa edilecek.

BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 105 adet 2+1, 45 adet 3+1 olamk üzere toplamda 150 konut inşa edilecek.

TOKİ KURASI NASIL YAPILIYOR?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.