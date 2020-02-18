TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekimi tarihleri burada!

TOKİ Bursa kura çekilişi, gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi açıklandı. TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman? sorusu yanıt buldu. Detaylar haberimizde..

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım ilçelerindeki konutların kura çekilişi, 9 Mart 2020 Pazartesi günü gerçekleşecek. Harmancık Konutları için kura 10 Haziran Çarşamba günü; Gürsu Konutları için kura 24 Haziran Çarşamba günü, Mustafa Kemal Paşa Konutları için 24 Haziran Çarşamba Günü, Yenişehir ve İnegöl Konutları için 25 Haziran Perşembe günü, Gemlik Konutları için ise 26 Haziran Cuma günü yapılacak.

TOKİ BURSA KONUT PROJELERİ 2020

Proje kapsamında konutlar yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 175 adet 2+1, 75 adet 3+1 olmak üzere toplamda 250 konut

BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 105 adet 2+1, 45 adet 3+1 olmak üzere toplamda 150 konut

BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 80/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 56 adet 2+1, 24 adet 3+1 olmak üzere toplamda 80 konut

BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 280 adet 2+1, 120 adet 3+1 olmak üzere toplamda 400 konut

BURSA BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 694 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 486 adet 2+1, 208 adet 3+1 olmak üzere toplamda 694 konut

BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere 200 konut.

BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.): 560 adet 2+1, 240 adet 3+1 olmak üzere toplam 800 konut

BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 olmak üzere toplam 500 konut.

TOKİ KONUT PROJESİ ÖDEMELERİ

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.