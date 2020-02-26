TOKİ Bursa kura çekilişi 2020 ne zaman? TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ'nin "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi" kapsamında konutların kura çekilişleri yapılıyor. TOKİ kura çekilişleri de il il açıklanmaya başladı. Son olarak Bursa'ya inşa edilecek konutlar için kura tarihi de belli oldu. Bursalılar "TOKİ Bursa kura çekilişi 2020 ne zaman? Kura sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Kura çekimi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Bursa kura çekiliş tarihleri açıklandı. TOKİ Bursa Konut projeleri için kura 9 Mart'ta yapılacak. Bursa Kestel Konutları için kura saat 10:00'da başlayacak, ardından saat 13:00'te Bursa Yıldırım Konutları'nın kurası çekilecek. Kura çekimi, Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları kura çekiminden sonra açıklanıyor. TOKİ Bursa kura çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ BURSA KONUTLARI HAKKINDA

BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 175 adet 2+1, 75 adet 3+1 olmak üzere toplamda 250 konut inşa edilecek.

BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 105 adet 2+1, 45 adet 3+1 olamk üzere toplamda 150 konut inşa edilecek.