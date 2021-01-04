TOKİ, bina inşaatı ve çevre düzenleme işleri yaptıracak

Tokat İli Merkez İlçesi'nde yer alan derslik eğitim yapıları için başvurular elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye son teklif verme tarihi ise 25.01.2021 saat 14:30 olarak belirtildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplantı salonunda e-teklifler açıklanacak.

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