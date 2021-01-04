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04 Ocak 2021 Pazartesi 11:54 | Son Güncelleme:

TOKİ, bina inşaatı ve çevre düzenleme işleri yaptıracak

TOKİ, bina inşaatı ve çevre düzenleme işleri yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bina inşaatı ve çevre düzenleme işleri için açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Tokat İli Merkez İlçesi'nde yer alan derslik eğitim yapıları için başvurular elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye son teklif verme tarihi ise 25.01.2021 saat 14:30 olarak belirtildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplantı salonunda e-teklifler açıklanacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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