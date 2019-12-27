TOKİ Başkanı fotoğrafları değerlendirdi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katılarak, yılın fotoğraflarını seçti.
Haber kategorisinde Behçet Alkan’ın ‘Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü’ başlıklı fotoğrafına oy veren TOKİ Başkanı Bulut, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız’ın ‘Beyaz yürüyüş’ fotoğrafını tercih etti. Bulut, spor kategorisinde Erhan Elaldı’nın ‘Beytullah’ın azmi’yle Mustafa Yalçın’ın ‘Millilerden asker selamı’ fotoğraflarına oy verdi.