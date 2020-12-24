TOKİ Arnavutluk'ta 522 deprem konutunun temelini attı! 'Herkes söz verdi, Türkiye yapıyor'

Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019’da meydana gelen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatı verilen deprem konutlarının inşaatı başladı. 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparktan oluşan iki alandaki proje için dün temel atma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende; Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı. Deprem konutlarının 170’i 1+1, 233’ü 2+1, 119’u 3+1 olarak projelendirilirken, zemin güçlendirmesi yapılan projede yüzde 10 fiziki ilerleme sağlandı.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Törene canlı bağlantıyla katılan Erdoğan “Arnavutluk, Türkiye’nin Balkanlar’daki yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz görüyoruz” dedi. Eylüldeki deprem sonrası Arnavutluk’a 4 TIR dolusu yardım malzemesi ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, “Kasımdaki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Kovid-19 salgınına rağmen, geçtiğimiz temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaata başladık” dedi. “Dostum Edi Rama’nın yaptığı konuşmayı ben de bütün duygusallığımla izledim” diyen Erdoğan inşaatın yüklenici şirketi Albayrak İnşaat’ın sahibi Ahmet Albayrak’a konutların taahhüt edilen 2021 Ağustos ayında bitirilmesi talimatını verdi.

SÖZ VERDİLER AMA...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da yaptığı duygusal konuşmada projenin Türkiye’nin Arnavutluk’a sunduğu yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirterek, “Türk dostlarımızın tutulmuş sözüdür. İki ülke dostluğunun simgesi olan bu sembol uzun yıllar burada kalacak” diye konuştu. Rama sözlerine şöyle devam etti: “Bize dost olan ülkeler, depremden sonra sözlü olarak destekte bulundu. Ama Erdoğan 500 konut için talimat verdi. Türkiye’den gelen arama kurtarma ekiplerinin yardımlarını da kendi gözlerimle gördüm” dedi. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise Arnavutluk’un son 30 yılın en büyük şantiye alanı olduğunu vurguladı ve “Bu proje de şehrin yüzünü değiştirecek” dedi.

DOSTLUĞUN NİŞANESİ OLACAK



Toplam 522 konutu içeren ve 42 mil-yon euroya mal olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan “Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, teslim etmeye başlayacağız” dedi.

8 AY SONRA ERDOĞAN TESLİM EDECEK



Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu, yapacağımız bu yeni yuvalarla daha da güçlendiriyoruz” dedi. “Depremden hemen sonra; kardeşlerimizin yaralarını sarmak için ülke olarak seferber olduk” diyen Kurum, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; depremin etkilediği Laç şehrimizde yeni konutlarımız için çalışmalarımızı başlattık. Ardından temmuz ayında da Bakan arkadaşım Arben Ahmetaj’la sözleşme imzaladık. Projelerimizi süratle hazırladık. Konutlarımızın inşa süreçleri TOKİ tarafından yürütülüyor. TOKİ; 1 milyon konutun inşasını tamamlayarak 4 milyondan fazla insanımızı ev sahibi yapmış bir kurumdur. Ayrıca yurt dışında da gururumuzdur. TOKİ’nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk’ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın teşrifleriyle konutların teslim törenini yine birlikte yapacağız.”

42 MİLYON EURO



42 milyon euroya mal olacak projenin temel atma törenine Bakan Kurum (solda) ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (sağda) katıldı.

TOKİ BUGÜNE KADAR 31 MİLYAR EURO YATIRIM YAPTI



TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sadece bu yıl Türkiye’de meydana gelen iki deprem sonrası 31 bin konutun yapımını üstlendiklerini belirterek, TOKİ’nin bugüne kadar 31 milyar euroluk yatırımı hayata geçirdiğini ifade etti. Bulut, TOKİ’nin Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali’deki afetler sonrasında insani amaçlı 361 milyon lira bedelli 6.200’ü konut da yaparak hibe ettiğini söyledi.