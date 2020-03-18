TOKİ Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Gözler TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçlarında

TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. TOKİ Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Arnavutköy'de inşa edilecek 3 bin 750 konuta müracaat edenler kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. TOKİ Arnavutköy kura çekimi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURASI NE ZAMAN?

TOKİ Arnavutköy kura çekimi bugün saat 10:00'da başlıyor. Kura TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebiliyor. TOKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır."

TOKİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura sonuçları açıklandıktan sonra isim listesi haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ ARNAVUTKÖY KONUTLARI HAKKINDA

TOKİ tarafından İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3 bin 750 konut inşa edilecek. Konutların 2 bin 652 adeti 2 oda 1 salon tipinde, 1.125 adeti 3 oda 1 salon tipinde inşa edilecek.