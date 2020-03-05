TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman? 2020 TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı?

2020 TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi için geri sayım sona eriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen proje kapsamında Ankara Sincan'da inşa edilecek konutların kurası yarın çekiliyor. Konutların kurası aynı gün, 2 farklı saatlerde çekilecek. TOKİ Ankara Sincan kura çekiliş saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 2+1 konutların kurası 6 Mart 2020 Cuma günü saat 10:00'da çekilecek.

TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 3+1 konutların kurası 6 Mart 2020 Cuma günü saat 14:00'te çekilecek.

TOKİ ANKARA SİNCAN KURASI NEREDE ÇEKİLECEK?

TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 2+1 ve 3+1 konutların kurası, Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'nin kura sonuçları 6 Mart'ta açıklanacak. TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listesi açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

TOKİ ANKARA SİNCAN PROJESİ HAKKINDA

TOKİ'nin Ankara Sincan'da inşa edeceği konutta 1610 adet 2+1, ve 690 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 2300 yer alacak.