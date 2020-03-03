TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi ne zaman? İşte TOKİ Ankara Sincan kura çekiliş tarihleri 2020
TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TOKİ Ankara Sincan kura çekiliş tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. TOKİ'nin Ankara Sincan'da inşa edeceği konutta 2300 adet 2+1, ve 2 bin 300 adet 3+1 konut yer alacak. Konutların kurası aynı gün farklı saatlerde çekilecek. Detaylar haberimizde..
TOKİ Ankara Sincan kura çekiliş tarihleri merak ediliyor. Ankaralıların heyecanla beklediği TOKİ Ankara Sincan kura çekiliş tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. TOKİ'nin Ankara Sincan'da inşa edeceği konutta 2300 adet 2+1, ve 2 bin 300 adet 3+1 konut yer alacak. Konutların kurası aynı gün, farklı saatlerde çekilecek. TOKİ Ankara Sincan kura çekiliş tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOKİ ANKARA SİNCAN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 2+1 konutların kurası 6 Mart 2020 Cuma günü saat 10:00'da çekilecek.
TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 3+1 konutların kurası 6 Mart 2020 Cuma günü saat 14:00'te çekilecek.
TOKİ ANKARA SİNCAN KURASI NEREDE ÇEKİLECEK?
TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 2+1 ve 3+1 konutların kurası, Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.
TOKİ ANKARA SİNCAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'nin kura sonuçları 6 Mart'ta açıklanacak. TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listesi açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.