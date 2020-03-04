TOKİ Aksaray kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı?

Aksaraylıların heyecanla beklediği kura çekimi için geri sayım sona eriyor. TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TOKİ kura çekiliş takvimine göre yarın TOKİ Aksaray Konutları'nın kurası çekilecek. TOKİ Aksaray kura sonuçları ile ilgili son gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Aksaray'da inşa edilecek konutların kura çekilişi yarın saat 11:00'de Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Aksaray kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra isim listeleri haberimiz içerisine eklenecektir.

AKSARAY MERKEZ PROJESİ HAKKINDA

TOKİ Aksaray Merkez'de inşa edilecek projede toplam 372 konut olacak. Konutların 260 adeti 2+1 tipinde, 112 adeti ise 3+1 tipinde olacak.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne toplam 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.