TOKİ Adıyaman kura sonuçları 2019 açıklandı mı? TOKİ Adıyaman kura sonuçları toki.gov.tr sorgulama

TOKİ Adıyaman kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut başvuruları yoğun ilgi gördü. Başvurular 4 kategoride alındı. Şimdi gözler kura tarihlerine çevrildi. İlk kura 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara Kuzeykent Projesi’nde yer alan 809 konut için yapıldı. 24 Mayıs’ta saat 11.00'de Adıyaman'da Merkez Evleri konut projesi için kura çekilişi gerçekleşti. Henü kura sonuçları internet sitesine yüklenmedi. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden sorgulamanızı yapabileceksiniz.

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart 2019 tarihinde İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da düzenlenen TOKİ tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinin kuraları başladı.

Bugün saat 11.00'de Adıyaman'da Merkez Evleri konut projesi için kura çekilişi gerçekleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ kura tarihi hakkında yapmış olduğu açıklamada söz konusu kuranın 24 Mayıs 2019 Cuma günü yarın Cumhuriyet Spor Salonunda saat 11:00'de yapılacağını duyurmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara Kuzeykent Projesi’nde yer alan 809 konut için yapılan kura töreni ile başlamıştı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

İl/ilçe Nüfus Müdürlüğü'nden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkının gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvurma şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.