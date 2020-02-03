TOKİ 400 konutu teslim ediyor

Bakan Kurum, “Hasar tespit çalışmalarında Elazığ’da yüzde 60 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Hemen hemen binalarımızın yüzde 25'ine yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu görmekteyiz. 93 yıkık binamız mevcut, 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut. Bin 675 orta hasarlı binamız var. 323 de acil yıkılacak binamız var. 10 bine yakın bağımsız bölümün inşasına da hemen başlamış durumdayız. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 400 konut sahiplerine teslim ediliyor” dedi.