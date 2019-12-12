100 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu

Dar gelirli vatandaşın konut sahibi olması adına dönem dönem gerçekleştirilen sosyal konut projesi bu kez kalıcı hale geliyor. Her yıl 100 bin sosyal konut yapımı ile vatandaşların daha uygun şartlarda ev sahibi olması sağlanacak. Projenin koordinesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na mali desteği ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olacak.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlar için projenin ilk adımı atıldı ve protokol imzalandı. İşte konutlar ile ilgili bilinmesi gereken bazı detaylar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Bakan Albayrak'ın Twitter hesabı üzerinden başvuru tarihleri ile ilgili yaptığı açıklama şöyle; Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak.

AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutar için aylık 894 TL’den başlayan taksitler 140 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Temeller atıldıktan sonra 1 – 1,5 yıl içerisinde konutlar bitirip sahiplerine teslim edilecek.

SOSYAL KONUT 2+1 VE 3+1 EVLERİ KAÇ METREKARE OLACAK?

Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek.