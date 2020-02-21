Tokat'ta bir firma 50 ülkeye makine ihracatı yapıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde, un ve yem fabrikalarına yönelik torbalama kantarı üretimi yapan bir firma, 50 ülkeye ihracat yapıyor. Firma Müdürü Necati Bice, "Küçük bir sanayi dükkanında başladık ve yıllar içinde işleri büyüterek şimdi 3 bin 500 metrekare kapalı alandaki fabrikamızda yaptığımız torbalama kantarını imal ediyoruz" dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Zile ilçesinde oturan Nevzat Bice, sanayi sitesinde küçük bir dükkanda 1965 yılında eski sanayide un, yem, toprak, maden sanayi olmak üzere birçok iş kolunda makinelerinin bakım ve onarımlarını yapan firmayı kurdu. Oğlu Necati Bice ise işi geliştirerek 1995 yılında 3 bin 500 metrekare alanda yeni fabrikasını inşa etti. Un-yem torbalama kantarı, fabrika içi randıman kantarları, hububat ve tohum torbalama kantarları, limanlarda ve hangarlarda kullanılmak üzere mobil torbalama kantarları imal etmeye başladı. 25 yıldır üretim yapan fabrika, ürünlerin yüzde 80'ini yurt dışına ihraç ediyor. Yılda çeşitli kapasite ve özellikte 250- 300 makine üretimi yapan firma Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İsveç, Türkiye Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 3 kıtada 50 ülkeye makine gönderiyor.

Türkiye'de 1980'li yıllarda sanayinin gelişmeye başladığını, buna paralel olarak da kapasitelerini artırdıklarını belirten Firma Müdürü Bice şunları kaydetti:

"3 bin 500 metrekare kapalı fabrikamızda makine parkurumuzu ve alt yapımızı teknolojik gelişmelere uygun olarak yenileyerek, un- yem sektörü ile hizmet ettiğimiz diğer sektörlere günümüz şartlarına uygun hızlı ve hassas çalışan makine üretimleri yaptık. Satış öncesi ve satış sonrası servis, yedek malzeme konusunda iş ortaklarına çözüm odaklı verdiğimiz hizmetle sektörde aranan ve bilinen bir firma olduk."

'ALMANLARA BİZ ÜRETİYORUZ'

Bice, ilk olarak Almanya'ya ürün gönderdiklerini belirterek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: