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20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:00 | Son Güncelleme:

Tohumda şehir efsanesi yıkıldı

Tohumda şehir efsanesi yıkıldı

Şehir efsanesi haline gelen ‘Türkiye tohumda İsrail'e mahkum' söylemi boş çıktı.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akçan, yurt içi gen kaynaklarından ıslah edip geliştirilen milli tohumlardan çeşitli alanlarda ciddi miktarda ihtiyacın karşılandığını belirterek, “Milli tohumculuğumuzun olmadığını, İsrail’e mahkum olduğumuzu söylüyorlar, ancak bunun gerçekle hiçbir ilgisi yok” dedi. TÜRKTOB ile Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği online basın toplantısında konuşan Akçan, “Pazarın sadece binde 8’i İsrail’den geliyor” dedi. Akçan salgın nedeniyle tüm dünyada ‘gıda milliyetçiliği’ başladığını da belirterek “Ülkemizde gıda güvencesi açısından kıtlık düzeyinde bir sorun beklemiyoruz” dedi. Akçan, “Tohumculuk sektörü 2019’da 286.4 milyon dolar ihracat, 228,4 milyon dolar ithalat yaptı. 58 milyon dolarlık dış ticaret fazlamız var” diye konuştu. 


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