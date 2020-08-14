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14 Ağustos 2020 Cuma 00:10 | Son Güncelleme:

TOGG: Yerli otoda fiyat açıklamadık

TOGG: Yerli otoda fiyat açıklamadık

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medyada paylaşılan Türkiye'nin Otomobili'nin fiyat bilgileri ile ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.

Yapılan açıklamada “Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz” dedi.

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