TOGG rüzgar gibi esecek, Cezeri uçacak... Gaziantep TEKNOFEST için hazırlıklara başladı!

İstanbul'da ziyaretçi rekoru kıran Teknofest, 2020 için Gaziantep öncesi yapılacak yarışmaları Zeugma müzesinde tanıttı. Akıllı ulaşım çözümleri, helikopter tasarımı gibi yeni yarışmaların eklendiği festivalde, Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri'nin uçuş gösterisi yapacağı açıklanırken, Türkiye'nin otomobilinin de festivalde sahne alması bekleniyor.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi'nden Hasan Aytekin'e konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, lansmanda Gaziantep için yeni sürprizler hazırladıklarını dile getirirken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise rekor ziyaretçi için hazırlık yapıldığını söyledi.

Öte yandan Gaziantep'te bu sene eylül ayında iki festival olacağı, Teknofest'ten sadece bir hafta önce yemekleriyle meşhur kentte büyük bir gastronomi festivalin de yapılacağı bildirildi.

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA 100 BİN METREKARE

22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.TEKNOFEST'in ilk tanıtım toplantısı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı öncesi aldığımız bilgilere göre Gaziantep Havalimanı'nda 100 bin metrekare alanda yapılacak festivale çevre illerden de büyük ilgi olması bekleniyor. 6 gün sürecek gösterilere Şanlıurfa, Kilis, Kahramaraş ve Osmaniye gibi Gaziantep'e 2,5 saat uzaklıktaki yerlerden ulaşım imkanı sağlanacak.





BİR YIL İSTANBUL, BİR YIL ANADOLU...

Bölgede yaşayan ve İstanbul'a gelemeyenler için festivali Gaziantep'e getirdiklerini açıklayan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "İcra kurulumuz bundan sonra festivalin bir yıl İstanbul'da bir yıl Anadolu'da yapılmasına karar verdi." dedi. Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020’degeçtiğimiz yıldan farklı olaraktarım teknolojileri,akıllı ulaşım teknolojileri, helikopter ve jet motor tasarımı yarışmasının yapılacağını hatırlatan Bayraktar, son başvuru tarihinin 28 Şubat 2020 olduğuna dikkat çekti.

GAZİANTEP, İSTANBUL'U GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Teknofest lansmanında sorularımızı cevaplayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk hedeflerinin İstanbul'un 1 milyon 720 bin olan rekorunu geçmek olduğunu söyledi. 2 milyonluk rakam için de olumlu mesajlar veren Şahin, Gaziantep'in öğrenci yurtlarının, çadır kamplarının festival dönemi için hazırlacağının bilgisini verdi. "Çalışırsak neden olmasın" diyen Şahin, bir gastronomi şehri olarak eylül ayında bunun festivalinin de yapılacağını dile getirerek "Teknofest bizim için asıl milat olacak olan tarihtir. Gaziantep'e getirenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İSTANBUL'DA VE VARSA GAZİANTEP'TE O OLACAK

Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, açıklamarında Gaziantep’te Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hack Zeugma, Dünya Drone Şampiyonası, THY Seyahat Hackatonu, havacılık gösterileri, seminerler, sergiler, rüzgar tüneli ve Planetaryum, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler yapılacağını belirtti. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girenlere 3 milyon TL'nin üzerinde ödül dağıtılacağını açıklayan Kacır, ön eleme aşamasını geçen takımlara 4 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacağını belirtti.

TÜRKMEDYA BASIN PAYDAŞI OLARAK TEKNOFEST'TE OLACAK

AFAD, ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN, THY ve TÜBİTAK gibi Türkiye'nin dünyaca ünlü çok sayıda kuruluşu yarışmalara destek olurken,geçtiğimiz 3 yılda olduğu gibi TürkMedya, basın paydaşı olarak etkinliğe destek vermeye devam edecek.

ASIL HEDEF YERLİ ÜRETİM

Ukrayna ile ortak motor üretimine ilişkin sorularımızı yanıtlayan baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ortak bir şirket kurulduğunu ve bunun yüzde 51'inin Baykar'da olduğunu dile getirdi. Kısa ve orta vadedeki hedeflerinin motor üretmek olduğunu söyleyen Bayraktar, uzun vadede hedefin motoru yerlileştirmek olduğunun bilgisini verdi.