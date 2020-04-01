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  3. TOFAŞ Bursa'daki fabrikasında üretime iki hafta ara verme kararı aldı

TOFAŞ Bursa'daki fabrikasında üretime iki hafta ara verme kararı aldı

TOFAŞ Bursa'daki fabrikasında üretime iki hafta ara verme kararı aldı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 3 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

AA


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