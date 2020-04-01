TOBB'dan firmalara 'kısa çalışma' çağrısı

İşletmelere, çalışanlarını korumaları ve istihdamı düşürmemeleri çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, “İhtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde. Çalışanlarınızı ücretsiz izne göndermek yerine kısa çalışma ödeneğine başvurun” ifadelerini kullandı. Başvuruların, elektronik ortamda yapılabileceği de duyuruldu.