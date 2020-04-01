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  3. TOBB'dan firmalara 'kısa çalışma' çağrısı

TOBB'dan firmalara 'kısa çalışma' çağrısı

TOBB'dan firmalara 'kısa çalışma' çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, kısa çalışma ödeneği imkanına dikkati çekti.

 İşletmelere, çalışanlarını korumaları ve istihdamı düşürmemeleri çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, “İhtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde. Çalışanlarınızı ücretsiz izne göndermek yerine kısa çalışma ödeneğine başvurun” ifadelerini kullandı. Başvuruların, elektronik ortamda yapılabileceği de duyuruldu. 


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