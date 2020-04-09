TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Kötü gün dostumuz olun, birlikte düzlüğe çıkalım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “Bankalar ipe un seriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından limit bitti denip başvurusu daha alınmadan geri çevriliyor” diyerek bankalara yaptığı çağrının yankıları sürüyor. Zordaki şirketlerin temsilcileri sadece kamu bankalarıyla bu işin olmayacağını belirterek bankaları kara gün dostu olmaya çağırdı. Sosyal medyaya da yoğun bir şekilde yansıyan şikayetler arasında ‘limit bitti’ denilip firmaların geri çevrilmesi, bankaların derecesi ve kredibilitesi yüksek firmaları gözetmesi de var.

TELEFONA ÇIKMIYORLAR



İşadamı Şeref Fayet “Yıllardır çalıştıkları müşterilerin telefonuna bile çıkmayan bankalar olduğu bilgisi geliyor” derken bir başka işadamı Levent Korkut ise “Kredi vermemek için kırk dereden su getirtiyorlar. Sahada sigorta acentesi meslektaşlarım bankaların kredi vermeme direnci karşısında çok şikayetçi. Kredi başvurusunda ticaret odası kaydını geçersiz sayıyorlar” dedi. Mustafa Tekeli ise “Eskiden bankadan mobil uygulama ile kredi alırken şimdi kredi borcu olmayana bile anında ‘uygun görülmemiştir’ yanıtı veriyorlar” diye konuştu.

DÜZLÜĞE ÇIKALIM



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise zorlu süreçte kamu bankalarının gereken desteği gösterdiğini dile getirerek özel bankalardan da aynı fedakarlığı beklediklerini kaydetti. Yıldırım, aksi takdirde kazanan bir tarafı olmayacağını belirtti. Yıldırım “Eğer şimdi yanımızda olmayacaksanız ne zaman olacaksınız? Siz bizim iyi gün değil, kötü gün dostumuz olun. Olun ki birlikte düzlüğe çıkalım” dedi.

KAMU BANKALARI: ÖZVERİ İÇİNDE HİZMET VERİYORUZ



Kamu bankaları, tam mesai ile çalıştıklarını ve özveri içinde kesintisiz destek verdiklerini açıkladı. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak açıklamasında şöyle denildi: “Odalar Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıkloğlu’nun sosyal medya üzerinden; kamu bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur. “Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içinde kesintisiz destek veriyoruz. “Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.” TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, bankaların şirketleri “limit bitti” diyerek geri çevirdiklerine dikkat çekerek, “Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum” demişti.

ÖZEL BANKALARI DA YANIMIZDA İSTİYORUZ



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan ”Devlet bankalarından bu noktada önemli destekler görüyoruz. Ancak özel sektörden istediğimiz kolaylığı maalesef göremiyoruz. Biz devlet bankaları kadar, özel sektörü de yanımızda daha fazla görmek istiyoruz” dedi. Tüm bankaları sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya davet eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan ise bankaları Elazığlı firmalara daha pozitif bir ayrımcılık yapmaya çağırdıklarını söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş “Bankalarımızı, sanayicimizin yanında görmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.