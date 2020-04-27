TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Nefes Kredisi'ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak. Faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak" dedi

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