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  3. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Nefes Kredisi'ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Nefes Kredisi'ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Nefes Kredisi'ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisi'nin bugün itibarıyla devreye alınacağını belirterek, "İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." dedi. Hisarcıklıoğlu, "Faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak" ifadelerini kullandı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, " TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak. Faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak" dedi

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