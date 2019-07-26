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  3. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar Merkez'in faiz indirimini kredi faizlerine yansıtsın

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar Merkez'in faiz indirimini kredi faizlerine yansıtsın

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar Merkez'in faiz indirimini kredi faizlerine yansıtsın

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının hem bankaların fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşüreceğini belirterek, "Şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) dünkü toplantısında politika faizini 425 baz puan indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının enflasyondaki düşüş ve küresel piyasalardaki olumlu likidite görünümünü dikkate alarak politika faiz oranında kayda değer bir indirime gittiğini söyledi.

PPK'nin bir sonraki toplantısının eylülde gerçekleştirileceğini, Kurulun bu nedenle 2 aylık faiz indirimini önden yüklemeli yaptığının anlaşıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, karara ilişkin açıklamaya bakıldığında, enflasyon ana eğilimindeki olumlu gelişmelerin faiz indiriminde etkili olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Kurulun açıklamasına göre büyümeye yönelik iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma eğiliminin olduğu ve ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, enflasyondaki iyileşmenin devam ettiği ve tahminlerin bir miktar altında kalabileceği sinyallerinin verildiğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indiriminin iş dünyasına moral verdiğini vurgulayarak, indirimlerin önümüzdeki aylarda da sürmesini arzu ettiklerini söyledi.

"ŞİMDİ SIRA BANKALARDA"

Hisarcıklıoğlu, faiz indiriminin hem bankaların fonlama maliyetini hem de mevduat faizlerini düşüreceğini belirterek, "Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Onlara çağrıda bulunuyorum. Bankaların da ellerini taşın altına koymasını ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz" dedi.

Bankaların da kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasaların canlanacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Böylece faiz indiriminin etkisi reel sektörümüze ve ekonominin geneline yansıyacak, iç piyasa hareketlenecek, istihdam ve yatırım tüm bunlardan olumlu etkilenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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