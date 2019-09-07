TMSF'ye geçtikten sonra cirosunu her yıl artırıyor

Atakan Şen

Uğur Şirketler Grubu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildikten sonra 2018 yılında rekora imza attı. TMSF ile cirosunu her yıl artıran Uğur Derin Dondurucu’nun yeni ürünleri tanıtıldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Ege Bölgesi’nde ihracat şampiyonu. Uğur Soğutma bünyesinde 2 bin 500 çalışanımız var. Bölgenin önemli istihdam sağlayan bir firması Uğur Soğutma olarak 2018 yılını 1 milyar 214 bin lira ciroyla kapattık. Ciromuz yüzde 14 arttı. Bu yıl ciroyu 1.7 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Net kârımız 2017’de 166 milyonken, 2018’de 227 milyon lira oldu” dedi.

bünyesinde 875 şirket var

TMSF Başkanı Gülal, “Kayyumla yönetilen 875 şirketimiz var. Bunların öz sermayesi 23.5 milyar lira. 60.9 milyar lira aktif büyüklükleri var. 44 bin 560 çalışanımız var. Şirketleri devraldığımızda aktif büyüklükleri 44.7 milyar liraydı” dedi. Uğur Soğutma’nın reklam yüzü olarak Rıdvan Dilmen’le çalışacaklarını vurgulayan Gülal, “Nazilli’nin futboldaki gururu Rıdvan Dilmen’le soğutmadaki gururu Uğur Soğutma’yı buluşturuyoruz. İşbirliğinin ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu

Reklam yüzü Rıdvan Dilmen

RIDVAN Dilmen ise, şunları söyledi: “Uğur markası çok iyi bir marka. Son 2 yılda ihracatta çok iyi bir konuma geldi. Nazillimizdeki bin 500 çalışan sayısı 2 bin 500’e çıktı. Nazillimizdeki insanımızın burada iş imkanı bulması beni çok mutlu ediyor. Beraber yürüdüğümüz bu güzel yolda ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu markanın yüzü olduğum için çok mutluyum.”