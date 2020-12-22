TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü yaklaşık 68 milyar TL'ye ulaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, bugün itibarıyla 803 şirkette kayyumluk görevi icra ettiklerini belirterek, "Bu şirketlerin aktif büyüklükleri hemen hemen 68 milyar TL seviyesine, öz kaynak büyüklükleri yine 29 milyon TL seviyesine ulaştı ve bugün itibarıyla 40 bin 580 çalışanımız var." dedi.

AA'da yer alan habere göre Gülal, İstanbul'un 5 ilçesinde yapılacak 6 okulun temel atma törenine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini, bu manada aslında TMSF'de bir eksen kayması olduğunu söyledi.

Bugün bu şekilde 803 şirket bulunduğunu ve bunların yaklaşık 650'sinin faal olduğunu bildiren Gülal, "Bu şirketlerin aktif büyüklükleri hemen hemen 68 milyar TL seviyesine, öz kaynak büyüklükleri yine 29 milyon TL seviyesine ulaştı ve bugün itibarıyla 40 bin 580 çalışanımız var. Tabii biz bu yapıyı devraldığımız andan itibaren dedik ki bunların her biri birer milli servet, dolayısıyla bize milletimizin emaneti. Bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak, bu şirketler istihdam oluşturmaya, katma değer üretmeye devam edecekler felsefesiyle ve basiretli tüccar anlayışıyla bu şirketlere yaklaşık 4,5 yıldır vaziyet ediyoruz. Bu manada elhamdülillah bu şirketler, bu süreçte aktif olarak yüzde 60 seviyesinde büyüdü." ifadelerini kullandı.

İZMİR DEPREMİNDE EVSİZ KALAN 600 AİLEMİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILADIK

Bu şirketlerin büyümesine paralel olarak bütçe imkanlarının da arttığını ve bu çerçevede baştan itibaren birçok spor, eğitim, kültür ve tarih alanında sosyal sorumluluk projesine katkı vermeye başladıklarını aktaran Gülal, şunları kaydetti:

"Sadece 2020 yılı içinde sosyal sorumluluk projelerine aktardığımız nakdi destek miktarı 115 milyon TL'dir. Yine bu süreçte birçok sivil toplum örgütüyle ve bakanlıklarımızla sosyal sorumluluk projelerini paylaştık ve ayni destek sağladığımız projelerimiz de oldu. Yine burada hepsini saymak istemiyorum ama en son kendimce de çok kıymetli bulduğum bir desteği paylaşmak istiyorum. İzmir depreminde evsiz kalan 600 ailemizin mobilya ihtiyaçlarını karşıladık.

Dolayısıyla bu şirketler, TMSF kayyumunda büyüdüler, istihdam sağlamaya devam ettiler ve bu süreç içerisinde biz bu yapının imkanlarıyla elimizden geldiği kadar sosyal faaliyetlere ağırlık verdik. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu şirketler bugün itibarıyla dünden daha kuvvetliler ve dün terörün finansmanında kullanılan bu yapının bütçe imkanları artık milletimizin, devletimizin ve yavrularımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmaktadır."

"6 OKULUMUZU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Çocukların eğitimiyle ilgili bir proje dolayısıyla bir araya gelmekten dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Gülal, "Hep birlikte, temel atma törenlerini gerçekleştireceğimiz, Fatih'te 24, Çekmeköy'de 24, Eyüp Sultan'da 32 ve Sultanbeyli'de 24 derslik olmak üzere 4 okulda toplam 104 dersliği kapsayan projemizin, başta ülkemize ve milletimize, eğitim camiasına ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada, huzurlarınızda biraz önce duyurusunu yaptığımız Üsküdar'daki 2 okulumuzla birlikte ki orada 16 derslikli bir ilkokul, 19 derslikli ortaokul ve 4 derslikli bir anaokuluyla birlikte bir kompleks inşa edeceğiz ve bu ilave derslikle birlikte inşallah toplamda bu 143 dersliği milli eğitim camiasına kazandırmış olacağız. Üsküdar'la ilgili çalışmalarımızı inşallah ocak ayı çıkmadan başlamayı planlıyoruz. Hemen sözümün başında ifade etmek isterim ki, inşallah tüm imkanlarımızı seferber etmek suretiyle bu 6 okulumuzu, 2021-2022 eğitim yılı başında Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Diyoruz ki gayret bizden, tevfik Allah'tan…" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEKİ YAPININ BÜTÇE İMKANLARI İÇERİSİNDE BİRÇOK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATKI SAĞLADIK"

Muhiddin Gülal, çocukların geleceği için TMSF olarak üzerlerine düşen sorumluluğun icabına göre hareket ettiklerini vurgulayarak, "Her şeyden evvel ilk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak, eğitim, bizim için en önde gelen vecibelerden birisidir ve eğitim konusundaki vizyonumuzun temeli de budur. Elimizdeki yapının bütçe imkanları içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesine katkı sağladık ve tablet destek kampanyasına da 20 milyon TL nakdi destek sağlayarak bu süreçte çocuklarımızın ve devletimizin yanında yer almaya gayret gösterdik. Bu manada da en fazla destek sağlayan kurum olarak da pozitif ayrıştığımızı düşünüyorum." dedi.

Söz konusu 6 okulun projesinin tahmini olarak 200 milyon TL'lik bir yatırım bedeliyle Milli Eğitim Bakanlığına kazandırılacağını bildiren Gülal, "İmza attığı tüm projelerde olduğu gibi eğitim projelerimizde de, mimariden donanıma, dersliklerden okul bahçelerine kadar geleceğin teminatı çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre planlamalar yaptık, vizyoner bir bakış açısı ortaya koyduk. Tam güvenlikli ve fonksiyonel yapı anlayışının yansıtılacağı okullarımızın, yeni yapılacak okullarımız için örnek teşkil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMLİ VE GENÇ İŞ GÜCÜ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİN SİGORTASIDIR"

TMSF'nin sosyal sorumluluk projeleri içinde eğitimin çok anlamlı ve özel bir yeri olduğunu, Türkiye'nin geleceği için en stratejik konu başlığının eğitim olduğunu düşündüklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sebeple TMSF olarak eğitim konusunda her zaman elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Eğitim konusunda ülkemizin son yıllarda katettiği mesafenin, her türlü takdir ve övgüyü hak ettiğine inanıyorum. Göreve geldikleri günden beri durmadan dinlenmeden, yılmadan ve yorulmadan, olağanüstü bir azim ve kararlılıkla okuldan öğretmene, ders kitaplarından sıralarına kadar birçok alanda olduğu gibi eğitimde de adeta devrim yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, huzurlarınızda, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanımızın en büyük zorluklar, saldırılar ve meseleler karşısında bile gözünü kırpmadan sergilediği güçlü duruşu, vizyonu, devlet adamlığı ve zorluklar karşısında ortaya koyduğu güçlü irade, hizmet aşkımızın temelini oluşturmaktadır. Şu anda memnuniyetle ve gururla ifade ediyorum ki, ülkemizin eğitimli ve genç iş gücü Türkiye'nin gelişmesinin itici gücü ve Türkiye'nin geleceğinin sigortasıdır."