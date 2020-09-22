TMSF'den Cem Uzan haberlerine yalanlama: Dava ve takipler lehimize devam etmektedir

Basında çıkan "Cem Uzan Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandı" haberlerine ilişkin açıklama yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) iddiaları reddederek, "Yurt dışında Uzan hakkında başlatılmış olan dava ve takipler TMSF'nin lehine devam etmektedir" dedi.

AA'nın TMSF'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, "Cem Uzan Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandı" haberinin doğru olmadığı vurgulanarak, farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçlerin başarıyla yürütüldüğü bildirildi.

"HUKUKİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR"

Bugüne kadar sadece yurt dışından yaklaşık 430 milyon dolar ve 6 milyon avro tahsilat yapıldığı katarılarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirten TMSF şu ifadelere yer verdi:

"Uzan ailesinin Fransa'da devam eden tenfiz işlemleri kapsamında 7 Mayıs 2019'da Cem Uzan'ın Fransa'daki mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir işlemi uygulanmış, ancak söz konusu karar temyiz edilmiştir. 17 Eylül'de verilen kararla Temyiz Mahkemesi tarafından Cem Uzan ve Hakan Uzan aleyhine bu ülkede mevcut tüm ihtiyati tedbirlerin Fransa'daki apartman dairesi hariç olmak üzere devamına karar verilmiştir. Fransa'daki apartman dairesine ilişkin tedbir ise daha önce örneğine rastlanmamış şekilde teknik sebeplerle iptal edilmiş, ancak akabinde TMSF'nin yurt dışındaki avukatları tarafından yapılan başvurularla bu tedbirler yenilenmiştir."

CEN UZAN HAKKINDAKİ DAVA VE TAKİPLERDEKİ SON DURUM

TMSF'ye borçlu Uzan ailesinin yurt dışındaki varlıklarının Türkiye getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki işlemlerden bahsedilen açıklamada, Uzan Grubu şirketlerinden Rumeli Çimento AŞ'nin Polonya'daki iştiraklerinin muvazaalı bir şekilde değerinin altında Polonya'da kurulu Polska Energetyka Holding SA'ya (PEH) satılmasına değinilerek şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden hukuki süreçler nedeniyle PEH iflas masasına yapılmış alacak başvurusu sonucunda tahsil edilmiş olan 1 milyon 846 bin 108,48 avro tutara ilaveten, 15 milyon 238 bin 897,55 Polonya Zlotisi talepli alacak başvurumuz da mahkemece kabul edilmiştir. Söz konusu paranın Türkiye'ye transferine dair işlemlere başlanmıştır."