TMSF, Naksan'da dört şirketi satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Naksan Grubu’nda 4 şirketi satışa çıkarıyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumuyla yönetilen 810 şirketin olduğunu belirterek, “Bunların 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 26.7 milyar lira. Bunlar bize milletimizin emaneti. Devraldığımız günden bu yana şirketler aktif olarak yüzde 50 seviyesinde büyüdüler” ifadelerini kullandı. Gülal, Royal Halı üretim hattında düzenlediği basın toplantısında, Naksan Grubu’yla ilgili bilgilendirme için bir araya geldiklerini ifade ederek, gruba ait toplam 43 şirkete Eylül 2016 tarihinde TMSF’nin kayyum olarak atandığını hatırlattı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL



Bu grubun Naksan Plastik, Royal Halı gibi önemli firmalarının ihalesini yapacaklarını ve bunları ekonomiye kazandırmayı arzuladıklarını anlatan Muhiddin Gülal, şöyle konuştu: “Bu grup, içi boşaltılmış bir gruptu. Yani bugün itibarıyla 2.8 milyar lira bankalara borcu var. Bunların içerisine adüleryadan kaynaklı 433 milyon euro kredi dahil değil. Bunu da dahil ettiğimizde yaklaşık 7.2 milyar lira borcu var. Yani aslında finansal olarak bu yapının sürdürülebilir olma ihtimali yok. Burada an itibarıyla 3 bin 578 kişi çalışıyor. Bu grubun 30 Haziran tarihi itibarıyla cirosu yaklaşık olarak 995 milyon lira.”

YATIRIMCI İLGİSİ BÜYÜK



Muhiddin Gülal, satışa çıkarılacak şirketlerin durumlarıyla da ilgili bilgi vererek, şöyle devam etti: “Naksan Plastik’in ihalesini 20 Ekim itibarıyla yapacağız. Yerli ve yabancı birçok yatırımcı bu şirketle ilgileniyor. Naksan Plastik’i 1.2 milyar lira muammen bedelle ihaleye çıkaracağız. Bankalara borcu yaklaşık bugün itibarıyla 400 milyon dolar. Yani ihale bedelinin tamamı dahi bankalara olan borcu kapatmıyor. Royal Halı’nın da ayın 6’sı itibarıyla ihalesi olacak. Bu şirketimizde 692 çalışanımız var. Nakpilsa’yı 315 milyon lira olarak ihaleye çıkardık, Royal Halı’yı da 353 milyon lira olarak ihaleye çıkardık.”

Yerli, yabancı 23 şirket ihale için şartname aldı

Muhiddin Gülal, toplantıda bir basın mensubunun sorusu üzerine, Naksan Grubu’nda satmayı planladıkları 5 tesisin olduğunu, ilk etapta bunları ekonomiye kazandırmak istediklerini, daha sonra da diğer şirketlerle alakalı projeksiyonlarını gerçekleştireceklerini, hemen hemen yerli ve yabancı 22-23 firmanın ihale şartnamesi aldığını ve süreci incelediğini belirtti. TMSF Başkanı Gülal, “Bunların kaç tanesi ihaleye teşrif eder bilmiyorum ama içlerinde iyi ve yabancı firmalar da var. Ben bu satışların olumlu neticeleneceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Talebe göre satışlar sürebilir

TMSF Başkanı Gülal, diğer firmaların satışıyla alakalı başka bir soruyu da şöyle yanıtladı: “Naksan’la başladık. Başka satmayı planladığımız şirketler de var ama bu aşamada ifade etmek doğru olmaz. Naksan şirketlerinin satışı bize de ayna olacak. Buradaki talep diğer firmaların satışında da bizi biraz daha iştahlandıracaktır.”