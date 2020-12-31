TL'nin yılı başlıyor

Dünyayı sarsan Kovid-19 salgını geçen yıl en çok piyasalarda etkisini gösterdi. Merkez bankaları kesenin ağzını sonuna kadar açtı, hükümetler destek paketlerini peş peşe açıkladı. Ortaya savrulan paralar, borsa, dolar, altın ve diğer emtialar arasında gezip durdu. Bu süreçte petrol dünya tarihinde ilk kez ‘0’ı gördü. TL’nin değer kaybı bir ara yüzde 44’e kadar çıktı. Ancak yılın son çeyreğinde ekonomide atılan adımların etkisiyle TL’ye dönüş başladı. Uzmanlar bu sürecin 2021’de daha da hızlanacağı ve TL varlıklara ilginin artacağı görüşünde. İşte piyasalarda geçen yıl yaşananlar ve 2021 beklentileri:

DOLAR: 2020’ye 5.95 TL seviyesinden başlayan dolar 6 Kasım’da 8,5832 ile tüm zamanların zirvesini gördü. Ancak ekonomideki değişim ve yeni dönemle birlikte o tarihten bu yana dolar yüzde 14 değer kaybetti. TL kasımda en iyi performans gösteren para birimi olurken bu yükselişte Merkez Bankası’nın 2 ayrı toplantıda yaptığı 6.75 puanlık faiz artışı etkili oldu. Böylece 6 Kasım itibariyle doların yıllık yüzde 44’ü bulan değer kazancı dün yüzde 24’e kadar düştü. Birçok yatırım bankası dolar tahminini aşağı çekerken uzmanlar dolardaki gevşemenin süreceği görüşünde.

BORSA: Yılın son çeyreğinde gelen TL’ye dönüş borsada da etkisini gösterdi. Borsa yıllık bazda yüzde 29 kazandırdı. Bu kazancın yüzde 15’i son 1 ayda geldi. Uzmanlar borsanın yeni yılda da cazibesini koruyacağını belirtiyor.

ALTIN: Güvenli liman altının gramı yüzde 56 ile pandeminin en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Ağustos ortasında onsu 2000 doları aşan altın yılın son çeyreğinde ise gevşedi. Ons altın ise yıllık yüzde 25 kazandırdı. Gümüşün onsu ise yüzde 48 kazandırarak altını ikiye katladı.

PETROL: 20 Nisan’da ham petrol varil fiyatı, tarihi boyunca ilk kez 0 doların altına düştü. Yıla 60 dolardan başlayan petrol 2020’i ise 50 dolardan tamamladı.

ELVAN: PANDEMİDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk ekonomisinin salgından güçlenerek çıkacağını söyledi. Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınlayan Elvan, şunları söyledi: “En büyük küresel sağlık krizini tecrübe ettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Tüm dünyada olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitenin zayıfladığı ve piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir döneme şahit oluyoruz. Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız.”

MERKEZ BANKASI’NDAN ŞEFFAFLIK ADIMI



Merkez Bankası’nın 2021 para ve politika sunumunda Başkan Naci Ağbal’ın sıklıkla bahsettiği şeffaflık ilkesine yönelik swap bildirimleri önümüzdeki pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Merkez Bankası artık yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap ve TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin verileri, günlük olarak yayımlayacak. Bu arada Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 1.8 milyar dolarlık artışla 51.6 milyar dolara yükseldi.