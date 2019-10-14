TKİ işçi alımı 2019 kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Soma Eli, Gli işçi alımı isim listesi sorgula

TKİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Gli, Soma Eli işçi alımı listesi yayınlandı mı? Türkiye Kömür İşletmeleri, 10 Ekim tarihinde alım yapacağı duyurusunu yayınlamıştı. İŞKUR üzerinden başvuru yapıp nihai listelere girmeye hak kazanan kişiler arasından kura çekim işlemi için 14 Ekim tarihine işaret edilmişti. Konu ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

• Noter huzurunda kura çekimi 14/10/2019 günü saat 10:30’da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/ANKARA Konferans salonun’da (Giriş Kat) yapıldı.

• Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Kurumumuz ve işletme müdürlüklerimizin (www.tki.gov.tr , www.eli.gov.tr, , www.gli.gov.tr, www.cli.gov.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden listenin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz.

TKİ İŞÇİ ALIMI KURASI NEREDE YAPILDI?

İsteyen adaylar aşağıda belirtilen adreslerde kura çekimini izleyebildiler. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alındı.

GLİ: Tunçbilek 1 No’lu eğitim (düğün) salonu

ELİ : Soma Belediyesi Kaymakam Gündüz Beder Düğün Salonu

ÇLİ: Eğitim ve Toplantı salonu