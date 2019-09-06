Her zaman her yerde TİVİBU GO seninle!

Günümüzde geleneksel medya dediğimiz gazete, dergi, televizyon gibi yazılı ve görsel basın her ne kadar yerini dijital medyaya bıraksa da, bu dönüşüm içerisinde televizyon izleme alışkanlığının azalmadığını görüyoruz. Yıllar öncesine kadar tüplü ekran diye tabir edilen televizyon ekranlarında, çözünürlüğü HD olmayan görüntülerle ekran başına kitlenen bir toplumdan, görüntüyü full HD telefona getiren uygulamaları tüketen topluma dönüştük. Dijital dünyadaki bu vb. inovatif hamleler beraberinde kuşkusuz rekabeti de getirdi. Birçok marka kullanıcılarına iyi yazılımlar sunmak istese de, tüketici konumunda olan bizler ödediğimiz para ile aldığımız hizmetten maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Akıllı telefonlarımızın içerisinden de erişebildiğimiz televizyon uygulamalarında tüketici olarak önceliğimiz, internet kotasından daha az harcayan, çok daha iyi görüntü kalitesi olan ve istediğimiz zaman istediğimiz içeriğe erişebileceğimiz uygulamalar oluyor.

“Böyle pratik ve yararlı bir uygulama var mı ki” diye iç geçirdiğinizi duyar gibiyiz. Size bir sır verelim mi?

Türk Telekom Tivibu’nun her zaman her yerde kolayca izlenebilmesini sağlayan TİVİBU GO tam da böyle bir uygulama.

Üstelik üye olmadan da deneme imkânınız bulunuyor. Kaçırdığınız ya da yolda vakit geçirirken izlemek isteyebileceğiniz içerikler olabilir. Son 1 hafta içerisinde kaydetmenize gerek olmadan Rehber menüsü içerisinde yer alan bu içerikleri Tivibu Go ile izleyebilirsiniz. Üstelik sinemadan belgesele, çocuk kanallarından basketbol ligine kadar birçok geniş içeriğe de uygulama üzerinden erişebilirsiniz.

Misafir kullanıcı olarak keşfet özelliğini kullanarak uygulamaya girip, sırrımızı keşfedebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler!