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  3. TİSKİ sonuçları açıklandı! TİSKİ personel alımı başvuru sonuçları sorgulama

TİSKİ sonuçları açıklandı! TİSKİ personel alımı başvuru sonuçları sorgulama

TİSKİ sonuçları açıklandı! TİSKİ personel alımı başvuru sonuçları sorgulama

TİSKİ personel alımı sonuçları açıklandı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. personel alımı için başvurular 20 Ocak tarihine kadar yapılmıştı. Sonuçlar için heyecan doruktaydı. Detaylar haberimizde sizlerle.

TİSKİ personel alımı başvuru sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. TİSKİ sonuçları açıklandı mı? sorusu ile ilgili duyuru yayınlandı ve sonuçlar erişime açıldı. 223 personel alımı için başvurular 20 Ocak tarihine kadar alınmıştı.

TİSKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. Personel Alım İlanı başvuru sonuçları açıklandı. Haberimiz içerisinden tam listeye ulaşabilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Listeye itirazlar, 4 Şubat 2020 Salı günü mesai bitimine kadar (17.30) Gülbaharhatun Mah. Narlıbahçe Sok. No:2/5 Ortahisar /Trabzon adresindeki Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.’ye şahsen ve yazılı olarak gerçekleştirilecek. İtiraz değerlendirme sürecinin ardından mülakat ve uygulama sınav yerleri, tarih ve saatleri aynı internet siteleri üzerinden duyurulacak.


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