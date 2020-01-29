TİSKİ personel alımı sonuçları açıklandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımları her dönemde yoğun ilgi görüyor. TİSKİ personel alımı ilanına başvuruda bulunan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar.

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TİSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru kılavuzunda 17 Aralık tarihinde yayımlanacağı açıklanan TİSKİ sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinde yer alacak.

Adayların merakla beklediği sonuçlar şu ana kadar henüz yayımlanmazken, gelişme yaşanması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar; Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ mail ile gönderilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

İlan edilen kadrolar için; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda 19/12/2018 Çarşamba günü saat 09:00’ da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav konuları;

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

* Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları

* Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar