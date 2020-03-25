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  3. TİM'den 1 milyon maske seferberliği

TİM'den 1 milyon maske seferberliği

TİM'den 1 milyon maske seferberliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “Bugüne kadar ihracatımız için ürettik.

Şimdi sağlığımız için üretiyoruz” sloganıyla seferberlik başlatarak koronavirüsle mücadeleye destek oluyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz tarafından kauoyuna duyurulan seferberlik kapsamında; 1 milyon adet tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretimi yapılacak ve Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek. 


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