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  3. 'TİM Export Talks' Çin'i masaya yatırdı

'TİM Export Talks' Çin'i masaya yatırdı

'TİM Export Talks' Çin'i masaya yatırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), büyükelçilerle ‘TİM Export Talks' online panelleri düzenleyerek, Kovid-19 süreci ve sonrasında ticaretin yönünü çiziyor.

İlk paneli Türkiye Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’le gerçekleştiren TİM, panellerin ardından hazırlayacağı raporu da ihracatçılarla paylaşacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Toplantıların ilkine Çin pazarıyla başladık. Çin raporumuzu panelin ardından 95 bin ihracatçımızın kullanımına sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.


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