TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatta hedefimiz Kovid-19'dan büyük

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ekonomik aktivitenin sert bir şekilde yavaşladığı nisan ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41.38 düşüşle 8.99 milyar dolar oldu. Nisanda ithalat ise yüzde 28.31 azalarak 12.96 milyar dolar olarak gerçekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı verilere göre son 12 aylık ihracat ise yüzde 3.7 düşüşle 172 milyar 706 milyon dolara ulaştı. Nisanda en fazla ihracat yapan sektör ise 1.3 milyar dolarlı kimyevi maddeler oldu.

TELAFİ EDİLECEK

Açıklanan rakamlar ihracatçının ne kimyasını ne de moralini bozdu. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür. Kovid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Unutulmayalım ki, ihracat hedeflerimiz Kovid-19’dan büyük. Kararlı yürüyüşümüz sürecek” dedi. Gülle ihracat rakamları, nisan ayında düşüşe işaret etse de bu rakamların ardında nice kahramanlıkları olduğunu belirrti. Gülle nisanda 919 firmanın ihracat ailesine katıldığını da söyledi. Bu arada Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu, “İhracat için moral bozmaya gerek yok. Batı kapılarından yapılan son 5 günlük araç çıkışları bir önceki 5 güne göre yüzde 65 artarak 1.160 oldu” dedi. Nuhoğlu, böylece geçen yılki rakamlarla aynı seviyeye ulaşıldığını belirterek ihracattaki kaybın hızla telafi edileceğini söyledi.

MASKEDE YENİ ÇITA 1.5 MİLYAR



TİM Başkanı Gülle “Ülke sathındaki bütün ihracatçı birliklerimizle giriştiğimiz 1 milyon maske üretimini bugün 15 milyonun üzerinde bir kapasiteye ulaştırmayı başardık. Ancak bunu da yeterli görmüyoruz. Üretim kapasitemizi artık günde 50 milyon, aylık bazda 1.5 milyar seviyelerine çekebilme hedefimize yakınız” dedi.

İMALATTA 11 YILIN EN YÜKSEK DÜŞÜŞÜ



İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI nisan ayı verileri Kovid-19 salgınının Türk imalat sektörünün tamamını güçlü şekilde etkilediğini gösterdi. Takip edilen sektörlerin tamamında faaliyet koşulları Haziran 2019 tarihinden bu yana ilk kez yavaşladı. Eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, martta 48.1 olarak ölçülen PMI nisanda 33.4’e gerileyerek imalat sektöründe belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Koronavirüs salgını ve salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin sonucu olarak şiddetlenen imalat sektöründeki yavaşlama, 2008 yılındaki küresel finansal krizden beri en yüksek oranda gerçekleşti.