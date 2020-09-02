TİM Başkanı Gülle: İhracatımız çoğu ülkeye göre olumlu seyrediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle koronavirüs dönemine ilişkin, ihracatta Türkiye'nin pek çok ülkeye göre olumlu performans sergilediğini belirtti. Gülle, "Ayın son 20 gününe bakıldığında, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarını yakaladık." dedi.

AA'da yer alan habere göre, temmuz ayının son günü olan pazartesi 650 milyon dolarlık gün ihracatına ulaşıldığını belirten TİM Başkanı Gülle, "Ağustos ayında 8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı, 27 sektörümüzün 17'sinde artış yaşandı." açıklamasında bulundu.

"İHRACATIMIZ ÇOĞU ÜLKEYE GÖRE OLUMLU BİR SEYİR İZLİYOR"

Bu yılın ikinci çeyreğinde, ABD yüzde 31,7, Birleşik Krallık yüzde 22,8, İspanya yüzde 22,2, Fransa yüzde 19,2, Avrupa Birliği ülkeleri ise ekonomisinde ortalamada yüzde 14,1 daralma kaydettiğini belirten Gülle şunları söyledi:

"Aynı dönemde ülkemiz ekonomisi, beklentilerin üzerinde performans göstererek yüzde 9,9 küçülmeyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu veriler, ülkemizin üretime ve ihracata dayalı büyüme modelindeki başarısını gözler önüne seriyor. Küresel ticaret penceresinden bakıldığında ise, ülkemizin ihracatının çoğu ülkeye göre olumlu bir seyir izlediği görülüyor."

AĞUSTOS AYININ LİDERİ HAZIR GİYİM

Sektörel bazda yaşanan artışları aktaran Gülle, ağustos ayının liderinin 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat ile hazırgiyim olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"1 milyar 545 milyon dolar ihracat ile otomotiv sektörü ikinci, 1 milyar 375 milyon dolar ihracat ile kimyevi maddeler üçüncü oldu. "