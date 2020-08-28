Ticari mesajlar için tanınan süre 3 ay uzatıldı

Ticaret Bakanlığı'nın Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ticari elektronik iletilerin 1 Eylül'de dolacak İYS'ye yüklenme süresi uzatıldı. Sisteme kaydolanların söz konusu yönetmelik kapsamında alınan onayları 1 Aralık 2020'ye kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılacak.

Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara, onayların sisteme yüklendiği ve 16 Ocak 2021'e kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ve reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecek.

Alıcılar, İYS'ye kaydedilen onayları 16 Ocak 2021'e kadar kontrol edecek. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecek.

Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliğiyle ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak 6 ay ertelemeye yetkili olacak.