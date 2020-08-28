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  3. Ticari mesajlar için tanınan süre 3 ay uzatıldı
28 Ağustos 2020 Cuma 15:42 | Son Güncelleme:

Ticari mesajlar için tanınan süre 3 ay uzatıldı

Ticari mesajlar için tanınan süre 3 ay uzatıldı
AA

500 bin şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne ticari mesaj onaylarının yüklenmesi için tanınan süre uzatıldı. Son düzenlemeyle birlikte hizmet sağlayıcıları mesaj onaylarını 1 Aralık 2020'ye kadar İYS'ye aktaracak.

Ticaret Bakanlığı'nın Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ticari elektronik iletilerin 1 Eylül'de dolacak İYS'ye yüklenme süresi uzatıldı. Sisteme kaydolanların söz konusu yönetmelik kapsamında alınan onayları 1 Aralık 2020'ye kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılacak.

Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara, onayların sisteme yüklendiği ve 16 Ocak 2021'e kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ve reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecek.

Alıcılar, İYS'ye kaydedilen onayları 16 Ocak 2021'e kadar kontrol edecek. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecek.

Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliğiyle ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak 6 ay ertelemeye yetkili olacak.

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