Ticarette öncelikli ve hedef ülkeler yenileniyor

Miray Çimen

Yeni Ekonomi Programı’yla ticarette pazar arayışlarına yeni bir bakış açısı geliyor. Belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde yapılan ticarette çeşitli destek ve avantajlar sağlanırken bu ülkelerin listesinin yenilenmesine karar verildi. Geçen yıl açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ‘yeni pazar, yeni ürün, yeni ihracatçı hedefi ve küresel değer krizi bakış açısıyla’ yeniden oluşturulması hedeflenen ihracat ana planı kapsamında, hedef ve öncelikli ülkeler listesi revize edilecek.

SEKTÖRDEN ÖNERİ ALINDI

Bu konuda 2020-2021 dönemi hedef ve öncelikli ülkeler listesinin belirlenmesi çalışmaları başladı. Sahada ticaret yapan kesimlerden de hedef ve öncelikli ülke önerilerinin gerekçeleriyle birlikte istendiği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Pazara Giriş Komitesi’nin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaşacağı hedef ve öncelikli ülkeleri periyodik olarak belirlediği biliniyor. Bu ülkelere yönelik faaliyetlerde çeşitli destek mekanizmalarından artırımlı olarak faydalanılabiliyor. Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, haziranda Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 14.86 azalarak 11.5 milyar dolar, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15.86 milyar dolar oldu.

LiSTEDE KiMLER VAR?

2018-2019 döneminde Pazara Giriş Komitesi tarafından 15 ‘hedef ülke’, 32 de ‘öncelikli ülke’ belirlenmişti. Çin, ABD, Almanya, Etiyopya, Hindistan, Katar, Japonya, İran, Irak, Kenya, Meksika, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Güney Kore 15 hedef ülkeyi oluşturuyor. Öncelikli ülkeler listesinde ise Azerbaycan, Bangladeş, BAE, Brezilya gibi ülkeler bulunuyor.

Destekler artırılacak

Düzenlenen ticaret heyetleri öncelikli olarak bu ülkeler üzerine yoğunlaşıyor. Ayrıca bu ülkelere yönelik yapılan faaliyetlerde yurtdışı marka ve tanıtım desteklerine de ekstra katkı sağlanıyor.