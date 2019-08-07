Ticaret savaşları dünyanın en zenginlerine 117 milyar dolar kaybettirdi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları doruk noktasına çıkarken etkileri de net şekilde görülmeye başlandı.

Açıklamaların art arda geldiği dün, borsa endekslerinde kayıplar sürmeye devam ediyor.

ABD borsasında yüzde 3’e varan kayıplar yaşandı. Dow Jones Endeksi yüzde 3,26 oranında düşüş yaşadı.

Wall Street’in ekonomik veriler açısından en önemli üç endeksinde Çin ile yaşanan ticaret savaşında yaşanan kayıp 2019 yılında tek bir gün içinde en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Dünyadaki en zengin 500 kişisi, dün ABD hisse senetlerinde yaşanan bu düşüş nedeniyle toplam 117 milyar dolar kaybetti.

EN ÇOK BEZOS KAYBETTİ

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 3.4 milyar dolar kayıpla ilk sırada yer alsa da 110 milyar dolarlık serveti ile hala dünyanın en zengin insanı konumunda.

Jeff Bezos’u, 3.2 milyar dolar kayıpla Fransız iş adamı Bernard Anault ve 2.8 milyar dolar kayıpla Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg takip etti.

Dördüncü sırada 2.4 milyar dolar kayıpla Asya kıtasının en zenginlerinden olan Mukesh Ambani gelirken, Bill Gates 2 milyar dolar kaybetti.