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  3. Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD ve Çin anlaştı

Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD ve Çin anlaştı

Ticaret savaşları bitiyor mu" ABD ve Çin anlaştı

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret konusunda ilk aşama anlaşmasının yapıldığını duyurdu.

Anlaşmaya göre Çin, ABD'den tarım ve enerji başta olmak üzere birçok ürün alacak. Trump ayrıca 15 Aralık'ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni gümrük tarifelerinin uygulanmayacağını açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.


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