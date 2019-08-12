Ticaret savaşı kripto para piyasasını da vurdu! Dikkat çeken hareketlilik

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerdeki artışa paralel olarak hisse senedi piyasalarındaki olumsuz seyir kripto para birimleri piyasalarında da yansıdı.

Toplam 2,439 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.19 düşüşle 11 bin 384 dolara geriledi ve 203 milyar 459 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.6´sını oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.83, yüzde 0.38, yüzde 3.39 ve yüzde 1.14 ile sırasıyla yalnızca Etheruem, Ripple, Bitcoin Cash ve Binance Coin yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 52´si düştü ve yüzde 8.28 ile en çok 37´nci sıradaki Egretia değer kaybetti.

Piyasadaki dalgalı seyre paralel olarak piyasa hacmi 296 milyar 654 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 46 milyar 559 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.19

5.Litecoin yüzde 0.69

7.Tether yüzde 0.08

8.EOS yüzde 0.10

9.Bitcoin SV yüzde 0.17

10.Monero yüzde 0.85 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.83

3.Ripple yüzde 0.38

4.Bitcoin Cash yüzde 3.39

6.Binance Coin yüzde 1.14 yükseldi.

(DHA)