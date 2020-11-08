Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma indirimleri" uyarısı

Ticaret Bakanlığı tarafından, çok sayıda tüketici mağduriyetine zemin oluşturan ve "efsane cuma indirimleri" gibi adlarla yapılan indirimler için açıklama yapıldı. Söz konusu indirimler hakkında idari yaptırımların uygulanacağını vurgulayan Bakanlık, "Online alışverişlerin birçok mağduriyete yol açabildiği görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yılın belirli dönemlerinde özellikle de kasım ayında "efsane cuma indirimleri", "şahane cuma indirimleri", "süper cuma indirimleri" gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapıldığı anımsatıldı.

Özellikle koronavirüs salgını sonrasında online alışverişlerin rağbet gördüğünü hatırlatan Bakanlık konuya ilişkin şu uyarıda bulundu:

"Online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir."

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Açıklamada, tüketicilerin mağdur olmamaları, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

- Alışveriş öncesi tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmeti tam ve doğru olarak belirlemeli ve bütçeleri ile harcamaları arasındaki dengeyi gözetmeli.

- Satıcı veya sağlayıcı hakkında iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı, gerekirse şikayet platformları ile satıcı/sağlayıcı müşteri hizmetleri gibi yerlerden gerekli sorgulama yapılmalı. Satışa sunulan ürün fiyatı özellikle standart nitelikteki ürünler için diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatları ile karşılaştırılmalı.

- Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığı kontrol edilmeli.

- Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen internet sitelerine ilişkin olarak satıcı veya sağlayıcının internet sitesine ilişkin yönlendirmenin yapıldığı adres çubuğundan kontrol edilmeli.

- Ödeme işlemi öncesi mevzuatta yer alan ve satıcı/sağlayıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarını içeren ön bilgilerin verilip verilmediği kontrol edilmeli.

- Özel günlerde çok yüksek oranlarda yapıldığı iddia edilen indirimlerin doğruluğuna ilişkin olarak diğer satıcı veya sağlayıcılarda aynı ürünün fiyatına ilişkin araştırma yapılmalı.

"TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLMEMELİ"

Bakanlığın açıklamasında satıcı ve sağlayıcılara ilişkin de uyarılar yapıldı. Tüketicinin hiçbir şekilde mağdur edilmemesi için gerekli stok kontrollerinin yapılması vurgulanırken, iade işlemleri ile ilgili de "Cayma hakkının kullanımı durumunda 14 gün içerisinde herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tüketiciye bedel iadesinin tek seferde yapılması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

İNDİRİMLİ SATIŞTA DİKKAT EDİLECEKLER

Satıcıların gerçekte olduğundan daha fazla indirim uyguluyormuş izlenimi oluşturmayacak şekilde bir sunum gerçekleştirmesi gerektiği kaydedilirken, indirimli fiyatın uygulanmasına ilişkin süre ve stok sınırı varsa bunun internet sitesi ve reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği belirtildi.

Aynı zamanda satıcı, sağlayıcı veya reklam verenin yapılan indirimin ispatından sorumlu olduğu da bildirildi.

GEREKEN İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Açıklamada, Bakanlıkça söz konusu hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak re'sen incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin, uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir."