Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları ifşa etti! İşte fahiş fiyat uygulayan firmalar

Fahiş fiyat uygulayan firmalar merakla araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları ifşa etti. Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN FİRMALAR

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FAHİŞ FİYAT NE DEMEK?

Fahiş kelime anlamı olarak ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla, adil olmayan anlamlarına geliyor. Fahiş fiyat da adil olmayan fiyat anlamına geliyor.