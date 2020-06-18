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  3. Ticaret Bakanlığı açıkladı: Taksit sayısı artırıldı
18 Haziran 2020 Perşembe 08:37 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Taksit sayısı artırıldı

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Taksit sayısı artırıldı

Ticaret Bakanlığı, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcamalarda taksit sayısını 18 aya yükseltti.

Bakanlığın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.

Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.

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