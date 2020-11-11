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11 Kasım 2020 Çarşamba 11:09 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya idari para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya idari para cezası kesildi

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kestiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166’sı toptan sebze meyve, 20’si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.

Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

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