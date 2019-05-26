Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek” dedi.
Bakan Pekcan, “Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek. Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek” diye konuştu.
(AA)