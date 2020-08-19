Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kadın esnaf sayısı 1 yılda 33 bin arttı

Aksaray’da düzenlenen ‘Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi’ kapsamındaki çalıştaya video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın proje ve destekleriyle kadın esnaf sayısının son 1 yılda 33 bin arttığını söyledi. Pekcan “Tüm projelerimiz ve desteklerimiz sayesinde kadın esnaflarımızın sayısı 325 bin 794’e ulaştı. Hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek. Pandemi ve uluslararası ticaret ortamındaki daralmalara rağmen daha fazla kadınımızın ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamak” dedi.

İHRACATA BAŞLADILAR



Pekcan, kooperatifçilik faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi için önemine de değinerek “Yerel kalkınmanın hızlandırılması, yerelde katma değer yaratılması, istihdamın oluşturulması ve göçün önlenmesi, kadınlarımız ve ekonomik hayata entegre olamamış dezavantajlı grupların ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve çok önemli getirileri olan kooperatifçilik faaliyetlerininin yürütülmesi için Bakanlığımız tüm destekleriyle yanınızda. Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz. İhracat alanında çok başarılı kooperatifimiz mevcut” dedi.

HİBE DE SAĞLANIYOR



Bakanlık olarak tüm imkanlarla kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin yanında olmayı amaçladıklarını belirten Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi’ne de (KOOP-DES) değindi. Bakan Pekcan, KOOP-DES’in, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak sürdürülebilir projelerine hibe desteği verdiğini belirterek, bu yıl ilk uygulama olarak kadın kooperatiflerine yönelik destek başvurularının 15 Temmuz’dan itibaren alındığını ifade etti. Pekcan, bu kapsamda kooperatiflerin makine, ekipman alımları, üretilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımları ve personel alınıma destek sağlanacağını söyledi.

KADIN GİRİŞİMCİ KOSGEB DESTEĞİYLE İHRACATÇI OLDU



Sakarya’da KOSGEB’den aldığı destekle kese kağıdı işleme atölyesi kurarak 5 kişiye istihdam sağlayan girişimci kadın, doğada 1 ile 3 yıl arasında yok olan bio kese kağıtlarını Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. KOSGEB’den 80 bin lira genç girişimci desteği alarak geçen yıl Adapazarı ilçesinde kese kağıdı işleme atölyesi açan 40 yaşındaki Aysun Sarı, iş yerinde doğaya zarar vermeyen ve su sızdırmayan özelliğe sahip bio kese kağıdı üretimine başladı.

HEDEF YENİ FABRİKA



Atölyesinde biri kadın 5 kişiye istihdam sağlayan Sarı’nın ürünleri, iç piyasanın yanı sıra Almanya, İtalya ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinden büyük talep görüyor. Girişimci Aysun Sarı “Daha büyük bir fabrika açmak hatta yurt dışına da bir fabrika açmak istiyorum. Bize bu imkanı veren devletimize çok teşekkür ediyorum. İşlerim güzel, bir şeyi başarmak gerçekten güzel. Kadınlar bir şeyler yapmalı, evde dahi olsa bir şeyler üretmeli” dedi.