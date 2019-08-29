Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracat Ana Planı'nı açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracat Ana Planı Lansman Toplantısı'nda konuştu.

Pekcan, "İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke, 5 hedef sektör belirledik. Sektörler, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi" dedi.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İhracat Ana Planı'nda hedef ülkelerimiz ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili

İhracat Ana Planımızla ihracatçılarımız için Akıllı İhracat Platformu kuruyoruz. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak"