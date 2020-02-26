Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yeni tip koronavirüse karşı, "Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık." açıklamasında bulundu.

Pekcan, "Gümrüklerle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Kapılardaki kontrolümüz hatsafhada. Bunun sürecini burada tespit etmek hata olur. Bu İran'ın da beklediği birşey değildi bizimde. Ama bizde halk sağlığını düşünerek böyle tedbirler aldık." ifadelerini kullandı